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Шестёркин признан третьей звездой пятого матча серии с «Флоридой»

Шестёркин признан третьей звездой пятого матча серии с «Флоридой»
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Этой ночью в Нью-Йорке прошёл пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)     1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5)     1:3 Беннетт – 58:08 (en)     2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)    

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 34 броска по своим воротам, благодаря чему был признан третьей звездой встречи.

Отметим, что лучшим игроком матча признали автора победной шайбы «Пантерз» Антона Лунделля. Звание второй звезды досталось ещё одному представителю «Флориды» Густаву Форслингу, так же отметившемуся забитым голом.

Всего в нынешнем плей-офф россиянин провёл 15 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,36.

Таким образом, «пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Флорида» находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли во второй сезон подряд. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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