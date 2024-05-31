Бобровский присоединился к Василевскому в списке действующих вратарей с 40 победами в КС

Этой ночью в Нью-Йорке прошёл пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 25 бросков по своим воротам.

Таким образом, 35-летний Бобровский одержал свою 40-ю победу за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Он стал четвёртым действующим вратарём (с минимум одним матчем в сезоне-2023/2024), которому покорилась данная отметка. Аналогичным достижением могут похвастаться также Марк-Андре Флёри (92), Андрей Василевский (66) и Джонатан Куик (49).

Всего на счету Бобровского в нынешнем плей-офф 16 матчей, в которых он отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,27.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

Материалы по теме Бобровский — об одном шаге до финала Кубка Стэнли: мы не заглядываем так далеко

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: