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Бобровский присоединился к Василевскому в списке действующих вратарей с 40 победами в КС

Бобровский присоединился к Василевскому в списке действующих вратарей с 40 победами в КС
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Этой ночью в Нью-Йорке прошёл пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)     1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5)     1:3 Беннетт – 58:08 (en)     2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)    

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 25 бросков по своим воротам.

Таким образом, 35-летний Бобровский одержал свою 40-ю победу за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Он стал четвёртым действующим вратарём (с минимум одним матчем в сезоне-2023/2024), которому покорилась данная отметка. Аналогичным достижением могут похвастаться также Марк-Андре Флёри (92), Андрей Василевский (66) и Джонатан Куик (49).

Всего на счету Бобровского в нынешнем плей-офф 16 матчей, в которых он отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,27.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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