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Кубок Стэнли — 2024 вошёл в историю НХЛ по волевым победам подряд в финалах конференций

Кубок Стэнли — 2024 вошёл в историю НХЛ по волевым победам подряд в финалах конференций
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Этой ночью в Нью-Йорке прошёл пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флориде Пантерз» (2:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:04 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)     1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5)     1:3 Беннетт – 58:08 (en)     2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)    

Отметим, что по ходу встречи «пантеры» уступали 0:1, однако смогли переломить ход матча.

Таким образом, этот сегодняшний игровой день стал уже пятым подряд в финале конференций Кубка Стэнли — 2024, с учётом серии между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», в котором одна из команд одерживает волевую победу. Такое случилось впервые в истории НХЛ.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

Напомним, в серии между «Далласом» и «Эдмонтоном» счёт 2-2. Пятая встреча между этими соперниками пройдёт в ночь с пятницы на субботу.

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