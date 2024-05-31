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Бобровский оценил игру «Флориды» в меньшинстве в серии с «Рейнджерс»

Бобровский оценил игру «Флориды» в меньшинстве в серии с «Рейнджерс»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал об игре своей команды в меньшинстве в серии полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Пантеры» лишь раз пропустили в меньшинстве за 14 попыток большинства у «Рейнджерс».

«Наши ребята делают свою работу, делают её усердно. У «Рейнджерс» действительно сильное большинство, это хорошее оружие, и у них есть исполнители», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

Напомним, сегодня, 31 мая, в Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флориде Пантерз» (2:3).

Сергей Бобровский отметился в этой встрече 25 сейвами. Его коллега по амплуа и соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 34 броска по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз.

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