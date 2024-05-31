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Тарасенко прокомментировал победу над «Рейнджерс» в пятом матче серии

Тарасенко прокомментировал победу над «Рейнджерс» в пятом матче серии
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

«Нужно просто верить в нашу систему. Придерживаться плана. Иногда, когда у тебя не получается быстро забить, ты должен уметь терпеть», — приводит слова Тарасенко Sportsnet.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 5 (2+3) очков в 16 матчах.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Флорида» находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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