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Главный тренер «Флориды» назвал ключ к успеху в пятом матче серии плей-офф с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды» назвал ключ к успеху в пятом матче серии плей-офф с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал, что упрощение игры в третьем периоде стало ключом к успеху «пантер» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

«В третьем периоде мы упростили нашу игру, и это было ключом к успеху. Мы просто усердно работали. В пятой, шестой, седьмой играх вы уже можете чувствовать отчаяние, неизбежность

Вам не обязательно побеждать. Вам не обязательно доминировать. Но вы должны подготовить свою команду к игре. Если вы выполнили свою работу хорошо, то увидите плоды этой работы. Если мы играем так, как планировали, мне это чертовски нравится. В этом случае не нужно искать решение проблем в своей голове», — цитирует Мориса Sportsnet.

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