Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о поражении от «Флориды» в пятом матче серии КС

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Флориды Пантерз» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Нам нужно извлекать выгоду из тех некоторых моментов, которые у нас были, но мы не смогли сделать это сегодня. Как я уже сказал, игра была напряжённой. Я думаю, что у нас были шансы, у нас были моменты, но мы не смогли реализовать их в достаточном количестве», — приводит слова Лавиолетта ESPN.

Напомним, сегодня, 31 мая, в Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли — 2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флориде Пантерз» (2:3). Таким образом, «пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ