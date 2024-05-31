Тарасенко рассказал о плане игры против голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко рассказал о том, как нужно действовать против голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Для таких отличных вратарей вы должны создавать трафик на пятачке. Необходимо максимально усложнять им жизнь», — цитирует Тарасенко Sportsnet.

Напомним, всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего Тарасенко 5 (2+3) очков в 16 матчах. Игорь Шестёркин в пятом матче серии между командами (2:3) отразил 34 броска по своим воротам.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Флорида» находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.