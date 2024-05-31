Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тарасенко рассказал о плане игры против голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина

Тарасенко рассказал о плане игры против голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина
Комментарии

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко рассказал о том, как нужно действовать против голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Для таких отличных вратарей вы должны создавать трафик на пятачке. Необходимо максимально усложнять им жизнь», — цитирует Тарасенко Sportsnet.

Напомним, всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего Тарасенко 5 (2+3) очков в 16 матчах. Игорь Шестёркин в пятом матче серии между командами (2:3) отразил 34 броска по своим воротам.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Флорида» находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

Материалы по теме
Тарасенко прокомментировал победу над «Рейнджерс» в пятом матче серии
Шестёркин признан третьей звездой пятого матча серии с «Флоридой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android