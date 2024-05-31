ФХР подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о штрафе от ИИХФ

Федерация хоккея России (ФХР) направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) наложить штраф на организацию, сообщает ТАСС. 8 мая пресс-служба ФХР сообщила о том, что дисциплинарный комитет ИИХФ наложил штраф на российскую организацию за выступление вратаря Ивана Федотова в КХЛ в сезоне-2023/2024. Размер штрафа составил 1 млн швейцарских франков.

«ФХР подала иск в Спортивный арбитражный суд два дня назад», — заявил представитель ФХР.

Ранее ИИХФ отстранила голкипера ЦСКА Ивана Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах до конца 2023 года и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон. Федотов продолжил выступать за армейцев, несмотря на санкции.