ЦСКА и «Северсталь» произвели обмен нападающими

ЦСКА и «Северсталь» произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Московский клуб получил нападающего Никиту Рожкова, отдав взамен Тимофея Калинина и денежную компенсацию.

24-летний Рожков провёл 125 матчей в КХЛ за «Северсталь» и магнитогорский «Металлург», набрав 23 (11+12) очка. Также на его счету 63 (23+40) очка в 99 матчах ВХЛ. В 2022 году он стал обладателем Кубка Петрова в составе тюменского «Рубина».

17-летний Калинин провёл три сезона в хоккейной школе ЦСКА, из которой выпустился в этом месяце. В сезоне-2023/2024 он дебютировал в МХЛ, сыграл два матча за «Красную Армию».

Напомним, в завершившемся сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (1-4). «Северсталь» в плей-офф КХЛ уступила «Спартаку» со счётом 1-4.