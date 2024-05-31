«Надо брать место в основе «Колорадо». Андрей Коваленко — о сыне Николае

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о будущем его сына Николая в «Колорадо Эвеланш».

«Да, сезон для Николая завершён, хотя все матчи против «Далласа» получились равными, «Колорадо» в каких-то моментах сам давал фору сопернику. Николай провёл в плей-офф НХЛ два матча, это бесценный опыт. Но намерен играть больше, на постоянной основе.

Именно об этом был заключительный разговор с главным тренером и генеральным менеджером «Колорадо». Они отметили какие-то позитивные моменты в игре сына, подсказали, над чем дальше работать. В сентябре его ждут в тренировочном лагере «Колорадо», надо брать место в основе», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Николай Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли проиграли «Далласу» со счётом 2-4 в серии.