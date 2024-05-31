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Коньков: у Ткачёва действительно мог сложиться вариант с НХЛ, но на какие деньги?

Коньков: у Ткачёва действительно мог сложиться вариант с НХЛ, но на какие деньги?
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв мог уехать в НХЛ. Напомним, форвард подписал пятилетнее соглашение с омским клубом.

«Я считаю, что у Ткачёва действительно мог сложиться вариант с отъездом в НХЛ. Но вопрос в том, на какие деньги? Думаю, тот контракт, который ему предложили бы за океаном, даже близко не был бы похож на авангардовский. Поэтому мне кажется, что информация об отъезде за океан могла быть агентскими играми», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку.

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