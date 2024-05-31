Роман Ротенберг опубликовал турнирную таблицу КХЛ за все 16 сезонов, СКА — на первом месте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал турнирную таблицу КХЛ за все 16 сезонов. В ней армейский клуб находится на первом месте с 74% набранных очков.

Напомним, санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отметим, что СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017, трёхкратным обладателем Кубка Континента (в сезонах-2012/2013, 2017/2018, 2022/2023).

Ранее Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с защитником Никитой Зайцевым, подписав снимок: «Своих не бросаем!»