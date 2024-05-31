Фазель — о рейтинге ИИХФ: ряд команд потеряли места, возможно, они будут жаловаться на это

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о критике рейтинга ИИХФ от национальных сборных в связи с ситуацией команды России, которая поднялась на второе место в списке, будучи отстранённой от игр.

«Ряд команд потеряли места в рейтинге. Возможно, что они будут жаловаться на это. Ждём, что будет потом», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.