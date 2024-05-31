The Athletic оценил игру Бобровского и Шестёркина в пятом матче серии Кубка Стэнли

Журналист Артур Стейпл на портале The Athletic оценил игру российских вратарей Игоря Шестёркина и Сергея Бобровского в пятом матче серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» (2:3).

«Бобровский не считался лучшим из двух вратарей в начале этой серии, но вратарь «пантер» сегодня был лучше Шестёркина. Игорь сделал 34 сейва, и у него было больше работы, как и в большинстве случаев в этой серии, но бросок Лунделля, который привёл к голу, был таким, о котором Шестёркин сказал бы, что он мог отразить его в большинстве случаев.

Бобровскому не пришлось придумывать ничего сверхъестественного, но он был невероятно устойчив, как и в начале серии, здесь же в Нью-Йорке. Его лучший сейв, возможно, был во время игры в большинстве «Рейнджерс» в третьем периоде, когда он не позволил Крису Крайдеру забить», — сказано в статье.