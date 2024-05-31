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Фетисов рассказал, чем сейчас занимается бывший главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров

Фетисов рассказал, чем сейчас занимается бывший главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, чем сейчас занимается бывший главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.

«Я разговаривал совсем недавно с ним — он получает удовольствие от детей, растит их, дом построил. Он обалденный папа, мы это тоже знаем. Он сказал, что хочет отдохнуть.

Сергей — мой друг, из-за него я смотрел на ЦСКА, который он тренировал. Изначально я видел в нём тренера, потому что, помимо того, что он самый обученный, универсальный хоккеист за всю историю, у него аналитический склад ума. И было понятно, что из него может получиться тренер, тут нужно было только его желание. Так совпало, и как раз он свой талант воплотил в две победы подряд (в Кубке Гагарина. — Прим. «Чемпионата»). Да, что-то не получилось [в минувшем сезоне], плюс проблема с вратарём. Тем не менее мне кажется, ему не стыдно за свою работу», — цитирует Фетисова ТАСС.

ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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