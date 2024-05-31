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Канарейкин: сборная России с хоккеистами из НХЛ в составе точно бы дошла до полуфинала ЧМ

Канарейкин: сборная России с хоккеистами из НХЛ в составе точно бы дошла до полуфинала ЧМ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил вероятный итог выступления сборной России на чемпионате мира — 2024.

— До какой стадии на этом ЧМ дошла бы сборная России?
— Если бы мы играли с нашими игроками из НХЛ, то точно дошли бы до полуфинала. Даже не сомневаюсь. А дальше – как карта ляжет, — сказал Канарейкин в интервью LiveResult.

Напомним, 26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира. Сборная России была отстранена ИИХФ от международных соревнований по соображениям безопасности. Возможный допуск российской национальной команды будет рассмотрен конгрессом ИИХФ в начале 2025 года.

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