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Брендан Лайпсик подписал контракт с «Автомобилистом»

Брендан Лайпсик подписал контракт с «Автомобилистом»
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«Автомобилист» заключил двухлетний контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 30-летний Лайпсик в прошлом сезоне провёл за санкт-петербургский СКА 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забил две шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф он сыграл два матча без результативных баллов. В январе канадец получил российское гражданство.

Помимо СКА, форвард выступал в КХЛ за ЦСКА (сезон-2020/2021) и «Металлург» (с 2021 по 2023 год). Всего в рамках КХЛ Брендан сыграл 225 встреч, в которых записал на свой счёт 146 (56+90) очков.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.

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