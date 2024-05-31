Михаил Григоренко: когда появился вариант со СКА, все остальные отошли на второй план

Нападающий Михаил Григоренко рассказал о переходе в СКА и заявил, что в его услугах был заинтересован «Локомотив».

— Как на вас вышел СКА? Сразу ли вы договорились?

— Вышли на меня с предложением. Роман Борисович Ротенберг сказал, что очень заинтересован во мне. Я всё взвесил, подумал, посовещался с агентом, с женой и родителями. Это было очень лёгкое решение. Я дал согласие, а остальное было делом техники.

Понятно, что СКА был не единственным клубом, который выходил на связь. Какие-то переговоры велись и с другими командами, в том числе с «Локомотивом». У них была какая-то заинтересованность. Хотя вы сами понимаете: сегодня предложение есть, а завтра его нет. До конкретного контракта не дошло дело. А когда появился вариант со СКА, то все остальные отошли на второй план, — приводит слова Григоренко официальный сайт СКА.

В прошедшем сезоне КХЛ на счету Григоренко 64 игры, в которых нападающий набрал 52 (21+31) очка.

С 2012 по 2016 год Михаил Григоренко играл в НХЛ за «Баффало» и «Колорадо». В общей сложности он провёл 249 матчей в Национальной хоккейной лиге и набрал 76 (26+50) очков. В 2017 году вернулся в Россию и шесть сезонов провёл в ЦСКА.