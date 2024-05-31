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«Барыс» объявил об уходе лучшего бомбардира среди защитников прошлого сезона Скленички

«Барыс» объявил об уходе лучшего бомбардира среди защитников прошлого сезона Скленички
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Защитник Давид Скленичка, получивший от «Барыса» квалификационное предложение о заключении нового контракта, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Чешский защитник провёл в команде один сезон и стал самым результативным игроком обороны астанчан — 33 (8+25) очка в 62 встречах регулярки.

«Конечно, мы бы хотели сохранить Скленичку в составе «Барыса». Мы сделали ему достойное квалификационное предложение. Давид долго думал, но по семейным обстоятельствам всё же принял решение продолжить карьеру в Европе поближе к дому. Остаётся только поблагодарить его за работу и пожелать успехов в дальнейшей карьере», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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