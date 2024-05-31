«Переезд из АХЛ в КХЛ – это шаг вперёд». Агент защитника Стюарта — о переходе в «Витязь»

Хоккейный агент Андрей Матвеев, который представляет интересы канадского защитника Дина Стюарта, рассказал о переходе игрока обороны в «Витязь».

– Почему Стюарт в 25 лет решил уехать в Россию?

– Переезд из АХЛ в КХЛ – это шаг вперёд, награда за его работу. Он отыграл три года в «Манитобе», где его родной дом, он готов к переменам в своей жизни.

– ⁠Значит ли это, что он потерял надежду пробиться в НХЛ?

– Если Дин хорошо покажет себя в КХЛ, то он легко сможет вернуться обратно в Северную Америку, но он не думает так далеко. Сейчас он фокусируется только на новой команде, её целях, задачах и попадании в плей-офф.

Пока он мало что знает о России, и у него нет каких-то особых ожиданий, но Дин очень рад возможности познакомиться со страной, её культурой, людьми, он открыт и находится в предвкушении. Это доброжелательный и приветливый парень, — сказал Матвеев в интервью Metaratings.ru.

25-летний Дин Стюарт последние три сезона защищал цвета «Манитобы» в АХЛ. До этого дважды, в 2015 и 2016 годах, он становился чемпионом Юниорской хоккейной лиги канадской провинции Манитоба. Стюарт был выбран в седьмом раунде драфта-2016 под общим 188-м номером «Аризоной Койотс».