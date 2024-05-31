«Врагу не пожелаешь». Григоренко — о ситуации форварда «Колорадо» Ничушкина

Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о ситуации российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4).

— Как думаете, Натан Маккиннон простит Валерия Ничушкина, что тот второй год подряд выпадает во время самых важных матчей плей-офф?

— Я не берусь говорить за Маккиннона, но вы сами понимаете, какая ситуация. Хочу пожелать удачи Валере, чтобы он разобрался со всеми делами, поскорее вернулся в хоккей. Многие за него переживают, все вдохновились его игрой в последние годы. Ничушкин из мема, который не забивал 100 матчей подряд в «Далласе», превратился в сильного снайпера и стал суперзвездой НХЛ. Пусть будет здоров! Ведь то, через что он проходит, даже врагу не пожелаешь. Давайте верить, что Валера вернётся и будет дальше радовать нас великолепной игрой, — цитирует Григоренко сайт СКА.

Напомним, за восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков.