«Лада» продлила контракт с 26-летним нападающим Иванюженковым

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с 26-летним нападающим Артёмом Иванюженковым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

К тольяттинской команде Иванюженков присоединился перед сезоном-2023/2024, однако стартовую часть регулярного чемпионата он был вынужден пропустить из-за травмы – в общей сложности форвард сыграл 23 матча за «Ладу» и заработал 4 (1+3) очка. Всего в КХЛ Иванюженков провёл 128 игр и набрал 9 (2+7) баллов за результативность.

В прошедшем сезоне «Лада» в первом раунде плей-офф КХЛ уступила «Авангарду» в пяти матчах. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Прошлый сезон стал первым для «Лады» после возвращения в КХЛ.