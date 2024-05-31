Сергей Андронов: сейчас уже можно сказать, что я перехожу в СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов сообщил, что в скором времени пополнит состав СКА.

«Сейчас уже можно сказать, что я перехожу в СКА. Вопрос только в официальной регистрации контракта, а так всё решено. Ситуация достаточно стандартная. У меня закончился контракт с «Локомотивом», я оказался Ярославлю не нужен в дальнейшем. Вышел на рынок свободным агентом, быстрее всех интерес ко мне проявил СКА.

Мне интересна эта команда, близки их амбиции, сразу сказал, что готов к ним пойти. Моя роль в СКА? Детально не проговаривали моменты, количество времени на льду и что-то такое. Для меня главное — играть в свой хоккей и показывать молодым ребятам пример», — цитирует Андронова сайт КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.