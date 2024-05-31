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«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2024/2025

«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2024/2025
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«Сибирь» сформировала тренерский штаб на сезон-2024/2025, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Главным тренером, как ранее сообщалось, является Вадим Епанчинцев. Ярослав Люзенков займет должность ассистента Епанчинцева. Тренером по защитникам назначен Андрей Сапожников, за физическую подготовку будет отвечать Владислав Занковец, Игнат Савенок станет видеотренером.

Работу в тренерском штабе «Сибири» продолжат: Андрей Тарасенко – тренер по развитию, Егор Подомацкий – тренер вратарей, Никита Капкайкин – видеотренер.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

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