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Плющев о Швеции: когда у тебя с 5 лет гендерное воспитание, то будет деградировать хоккей

Плющев о Швеции: когда у тебя с 5 лет гендерное воспитание, то будет деградировать хоккей
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, почему сборная Швеции не сумела пробиться в финал чемпионата мира — 2024.

— Почему шведы не вышли в финал ЧМ?
— Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание и надо определиться, кто ты – мальчик или девочка и в какой туалет тебе ходить, то у тебя будет деградировать хоккей. Хоккей – это мужская игра, которая не терпит размазни. А сейчас выходят на лёд – покатались, им по носу дали и всё. Уже нет их на поле, — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, на ЧМ-2024 сборная Швеции в 1/2 финала проиграла команде Чехии с крупным счётом 3:7. В матче за бронзовые медали скандинавская сборная победила Канаду со счётом 4:2.

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