Плющев о Швеции: когда у тебя с 5 лет гендерное воспитание, то будет деградировать хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, почему сборная Швеции не сумела пробиться в финал чемпионата мира — 2024.

— Почему шведы не вышли в финал ЧМ?

— Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание и надо определиться, кто ты – мальчик или девочка и в какой туалет тебе ходить, то у тебя будет деградировать хоккей. Хоккей – это мужская игра, которая не терпит размазни. А сейчас выходят на лёд – покатались, им по носу дали и всё. Уже нет их на поле, — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, на ЧМ-2024 сборная Швеции в 1/2 финала проиграла команде Чехии с крупным счётом 3:7. В матче за бронзовые медали скандинавская сборная победила Канаду со счётом 4:2.