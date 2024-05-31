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Артюхин: сейчас в СКА идёт сплав молодости и ветеранов

Артюхин: сейчас в СКА идёт сплав молодости и ветеранов
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Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России Евгений Артюхин высказался о селекционной политике СКА в нынешнем межсезонье.

«Команда не достигает результата, меняется вектор, набираются другие ребята для достижений, для победы. Сейчас в СКА идёт сплав молодости и ветеранов — есть молодые перспективные звёзды, есть опытные кубковые ребята. Они хотят сделать такой баланс», — приводит слова Артюхина сайт КХЛ.

Напомним, состав санкт-петербургского клуба пополнили Сергей Плотников, Михаил Григоренко. В скором времени контракт с клубом подпишет Сергей Андронов.

В прошедшем сезоне КХЛ СКА занял второе место в таблице Западной конференции лиги. В первом раунде Кубка Гагарина петербургский клуб обыграл нижегородское «Торпедо» в пяти матчах. Во втором раунде плей-офф КХЛ СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.

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