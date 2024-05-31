«Было бы интересно создать сборную Чехословакии». Пастрняк — о Кубке мира

Чешский нападающий Давид Пастрняк оценил возможное создание объединённой команды Чехии и Словакии для участия в Кубке мира.

«Собрать объединённую команду, потому что чехи не получили приглашения на Кубок мира? На мой взгляд, было бы интересно создать сборную Чехословакии, как раньше. Мы бы собрали хорошую команду. Когда-то мы были одной страной, теперь мы соседи. Мы поддерживаем и понимаем друг друга через речь», — приводит слова Пастрняка Pravda.sk.

Напомним, в феврале 2025 года в городах Северной Америки состоится Кубок мира среди четырёх сборных — США, Канады, Швеции и Финляндии.

26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.