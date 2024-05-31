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Словак Грман о переходе в КХЛ: люди желали мне смерти, говорили, чтобы я подавился рублями

Словак Грман о переходе в КХЛ: люди желали мне смерти, говорили, чтобы я подавился рублями
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Словацкий защитник «Адмирала» Марио Грман рассказал о реакции общественности после его перехода в Континентальную хоккейную лигу.

«Конечно, меня беспокоила реакция общественности. Это горячая тема в Словакии и Чехии. Я читал несколько враждебных комментариев, в которых люди желали мне смерти, говорили, чтобы я подавился рублями. Это их мнение, и я не принимал это всерьёз. Никто из них не проложил мне дорогу в хоккей и не внёс в неё свой вклад.

У меня были и другие предложения, в том числе «Слован» Братислава. Но мне не хотелось играть дома. Не буду врать, деньги всё решили. Я играл в Финляндии и Чехии, но это не идёт ни в какое сравнение с условиями в КХЛ», — цитирует Грмана Sport.cz.

Последние годы защитник играл в чемпионатах Финляндии и Чехии. В прошлом сезоне Марио представлял чешскую команду «Витковице», где провёл 48 матчей, заработал 6 (1+5) очков с показателем полезности «-3».

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