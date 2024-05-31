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Гендиректор «Динамо»: если Овечкин захочет сыграть товарищеский матч, мы поддержим

Гендиректор «Динамо»: если Овечкин захочет сыграть товарищеский матч, мы поддержим
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Овечкину надо отдохнуть после сезона, у него есть дела в России. Если у него будет желание сделать какую-нибудь акцию, сыграть товарищеский матч, мы, конечно, это поддержим. Мы готовы рассмотреть такую инициативу. В первую очередь мы уважаем его как человека, посла нашей страны и ориентируемся на его желание», – сказал Сушко в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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