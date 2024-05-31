Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» подписал контракт с бывшим защитником «Флориды»

«Куньлунь» подписал контракт с бывшим защитником «Флориды»
Комментарии

Состав пекинского «Куньлунь Ред Стар» пополнил американский защитник Иэн Маккошен. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что с хоккеистом подписан односторонний контракт на один сезон.

28-летний Иэн Маккошен выступал за сборную США на молодёжном чемпионате мира в 2014 и 2015 годах. На его счету 60 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Флориду» и 242 игры в АХЛ.

«Ну а теперь в его карьере наступили «Золотые Драконы» из Мытищ», — написано в заявлении «Куньлунь Ред Стар».

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

Материалы по теме
«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с канадским защитником Лефевром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android