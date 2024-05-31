«Куньлунь» подписал контракт с бывшим защитником «Флориды»

Состав пекинского «Куньлунь Ред Стар» пополнил американский защитник Иэн Маккошен. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что с хоккеистом подписан односторонний контракт на один сезон.

28-летний Иэн Маккошен выступал за сборную США на молодёжном чемпионате мира в 2014 и 2015 годах. На его счету 60 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Флориду» и 242 игры в АХЛ.

«Ну а теперь в его карьере наступили «Золотые Драконы» из Мытищ», — написано в заявлении «Куньлунь Ред Стар».

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.