«Динамо» определило план предсезонной подготовки

Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план предсезонной подготовки команды. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо».

Отмечается, что динамовцы начнут свою подготовку к сезону с 1 августа, а за день до этого пройдут углублённое медицинское обследование. Первые две тренировочные недели команда проведёт в Минске.

16 августа состоится контрольный матч с минским «Динамо» на «Чижовка-Арене».

Затем команда вернётся в Москву и после небольшого отдыха продолжит тренировки на «ВТБ Арене».

21 августа состоится контрольный матч с санкт-петербургским «Динамо» на домашнем стадионе, а спустя три дня, 24 августа, динамовцы сыграют с «Витязем» в Балашихе. В конце месяца «Динамо» примет участие в Кубке мэра Москвы.

Старт регулярного чемпионата КХЛ запланирован на 3 сентября.