Овечкин и Третьяк встретились с юными хоккеистами из Ульяновской области

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провели встречу с юными хоккеистами из Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

«Суперзвёзды мирового хоккея пообщались с подрастающим поколением, дали детям вдохновляющие напутствия и поделились секретами ледового мастерства», — написано в сообщении.

«Внимание кумиров всегда вдохновляет. Прекрасно понимаю, что для детей шанс поговорить с Овечкиным и получить от него личное напутствие — это мечта. Я искренне благодарен Александру, он не только большой спортсмен, но и человек с открытой душой. Много лет мы в хороших отношениях, он всегда готов делать добрые дела и с удовольствием откликнулся на приглашение встретиться с юными игроками», — сказал Третьяк.