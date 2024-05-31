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Овечкин и Третьяк встретились с юными хоккеистами из Ульяновской области

Овечкин и Третьяк встретились с юными хоккеистами из Ульяновской области
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провели встречу с юными хоккеистами из Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

«Суперзвёзды мирового хоккея пообщались с подрастающим поколением, дали детям вдохновляющие напутствия и поделились секретами ледового мастерства», — написано в сообщении.

«Внимание кумиров всегда вдохновляет. Прекрасно понимаю, что для детей шанс поговорить с Овечкиным и получить от него личное напутствие — это мечта. Я искренне благодарен Александру, он не только большой спортсмен, но и человек с открытой душой. Много лет мы в хороших отношениях, он всегда готов делать добрые дела и с удовольствием откликнулся на приглашение встретиться с юными игроками», — сказал Третьяк.

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