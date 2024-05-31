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Нападающий «Ак Барса»: без Радулова и Шипачёва будет трудно обойтись

Нападающий «Ак Барса»: без Радулова и Шипачёва будет трудно обойтись
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов высказался о возможном уходе Александра Радулова и Вадима Шипачёва из казанского клуба.

«Я читал новости. Что могу сказать – без таких профессионалов будет трудно обойтись. Саня Радулов настоящий лидер команды, самый работоспособный в играх и на тренировках. Своей бешеной самоотдачей он всем показывал пример того, как надо работать. И нас всех это подстёгивало, мы старались тянуться за ним. Вадим Шипачёв – это светлая голова и за счёт рук может многое сделать. Идёт сейчас на рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ. Таких игроков мало, и ему тяжело найти альтернативу в лиге. Но в любом случае это не нам решать», — приводит слова Терехова «Татар-информ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Радулов отказался от контракта с московским «Динамо».

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