К чешскому защитнику Машину проявляют интерес несколько клубов КХЛ

К чешскому защитнику Доминику Машину проявляют интерес несколько клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом стало известно «Чемпионату».

Предыдущий сезон он провёл в финском «Ильвесе», сыграл на этапах Евротура за сборную Чехии, но в итоговую заявку на чемпионат мира не попал.

Доминик Машин — воспитанник хоккейной школы пражской «Славии». C 2014 по 2020 год играл в Северной Америке, в основном в АХЛ за фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиракьюз Кранч» (306 игр, 17 голов, 46 передач). Позднее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за хабаровский «Амур». В общей сложности за сезоны-2020/2021 и 2021/2022 Доминик Машин провёл 47 матчей, в которых набрал 11 (2+9) очков. Чешскому защитнику 28 лет.