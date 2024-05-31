«Монреаль» поздравил Кэри Прайса с получением докторской степени

«Монреаль Канадиенс» поздравил легендарного голкипера Кэри Прайса с получением докторской степени Университета Северной Британской Колумбии (UNBC).

«Доктор Кэри Прайс! Теперь Прайс имеет почётную докторскую степень Университета Северной Британской Колумбии (UNBC) – когорта 2024 года! Поздравляем с получением звания почётного доктора UNBC – выпуск 2024 года!» — написано в сообщении клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кэри Прайс — олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года. Он был вынужден приостановить карьеру из-за тяжёлой травмы в 2022 году. Всего на его счету в Национальной хоккейной лиге 712 матчей, в которых была одержана 361 победа. Канадскому голкиперу 36 лет.