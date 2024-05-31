Евгений Артюхин высказался о пятилетнем контракте Владимира Ткачёва с «Авангардом»

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России Евгений Артюхин прокомментировал подписание «Авангардом» пятилетнего контракта с форвардом Владимиром Ткачёвым.

«Они с агентом приехали в офис просто пообщаться с представителями клуба, но им предложили пятилетний контракт? Я думаю, это была шутка от агента — наверняка они обсудили всё заранее, понимали цифры. Нужно было только решение Владимира. Я считаю, что это здорово. «Авангард» правильно поступил. Владимир — воспитанник клуба, таких людей надо подписывать надолго, вокруг таких людей должна строиться команда. Ткачёв — суперзвезда, его уровень только растёт», — приводит слова Артюхина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.