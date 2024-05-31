Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» заключил новые контракты с Бычковым и Лукиным

«Спартак» заключил новые контракты с Бычковым и Лукиным
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» подписал новые контракты с защитником Романом Бычковым и нападающим Константином Лукиным. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что с игроками подписаны двусторонние соглашения на два года.

«Приветствуем Романа Бычкова и Константина Лукина в системе московского «Спартака», желаем нашим игрокам успехов и удачи в новом сезоне!» — написано в заявлении клуба.

23-летний Роман Бычков ранее провёл 49 матчей в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив» и «Амур» – в минувшем сезоне на счету защитника 10 матчей в составе клуба из Ярославля, а также 30 игр за пермский «Молот» в ВХЛ.

В прошедшем сезоне 23-летний Константин Лукин стал чемпионом Беларуси в составе жлобинского «Металлурга». Нападающий стал лучшим бомбардиром команды с 55 (28+27) набранными очками. До 2023 года он выступал за клубы системы «Трактора» в МХЛ и ВХЛ, проведя также 10 матчей в КХЛ.

Материалы по теме
Очередной громкий трансфер в КХЛ! В «Спартак» едет скандально известный словак из НХЛ
Очередной громкий трансфер в КХЛ! В «Спартак» едет скандально известный словак из НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android