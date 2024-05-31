Виталий Абрамов высказался об изменениях в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Виталий Абрамов высказался об изменениях в клубе.

«Конечно, ты это чувствуешь. Ушли многолетние лидеры, немножко вектор меняется. Но все готовы, все заряжены, есть цели. У нас новый тренер, будут новые требования. Нужно их выполнять и показывать лучший хоккей. Чего-то особенного пока не было, но он рассказал, какой он видит игру ЦСКА под его руководством — очень будет важна скорость. Надо будет провести хорошую предсезонку, чтобы все были готовыми», — приводит слова Абрамова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.