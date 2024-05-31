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Егор Морозов прокомментировал переход в «Ладу»

Егор Морозов прокомментировал переход в «Ладу»
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Защитник Егор Морозов высказался о переходе в тольяттинскую «Ладу».

«Очень рад этому событию. Переход в «Ладу» – это начало нового этапа моей карьеры, поэтому уже с нетерпением жду возможность проявить себя в команде. Само предложение заинтересовало меня тем, что клуб успешно вернулся в КХЛ и не боится доверять молодым игрокам, у которых пока нет опыта игры в топ-лиге», — приводит слова Морозова официальный сайт «Лады».

В составе красноярского «Сокола» Егор Морозов стал серебряным призёром ВХЛ-2022/2023, а минувший сезон-2023/2024 оказался для него самым результативным в карьере – сыграв в общей сложности 66 матчей, защитник набрал 35 (12+23) очков при показателе полезности «+13». Всего во Всероссийской хоккейной лиге Морозов провёл 200 игр и заработал 50 (18+32) очков при показателе полезности «+22».

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