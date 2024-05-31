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«Очень важный и интересный вызов». Кодола — о переходе в «Барыс»

«Очень важный и интересный вызов». Кодола — о переходе в «Барыс»
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Нападающий Владислав Кодола прокомментировал переход в казахстанский «Барыс».

«Рад стать частью команды и начать новый этап своей карьеры. Очень важный и интересный вызов для меня.

Что раньше знал о Казахстане? Честно говоря, пока мало что знаю о Казахстане, был здесь только на играх проездом. То, что я увидел в Астане, конечно, впечатляет. Очень красивый и современный город, классная арена, будет очень интересно пожить и поиграть в новом для меня месте, прочувствовать все традиции», — приводит слова Кодолы официальный сайт «Барыса».

Форвард сборной Беларуси провёл в Континентальной хоккейной лиге 340 матчей, выступая за череповецкую «Северсталь», а также московское и минское «Динамо». В прошедшем сезоне в составе минчан Кодола сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.

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