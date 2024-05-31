Андрей Коваленко одним словом описал сезон для сына Николая

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил сезон-2023/2024 для сына Николая. Напомним, Николай Коваленко в течение сезона выступал за нижегородское «Торпедо», а также за фарм-клуб и основную команду «Колорадо Эвеланш».

«Оценю одним словом — плотный. К сожалению, те надежды, которые все связывали с «Торпедо», не оправдались. Команда могла брать первые два матча плей-офф в Санкт-Петербурге, но что-то упустила и где-то надломилась.

И у Николая, и у всей нижегородской команды сезон получился немного скомканным. Весенняя поездка в Северную Америку была своевременной, игры АХЛ и НХЛ пошли только на пользу. Впереди решающий шаг», — приводит слова Андрея Коваленко Russia-Hockey.ru.