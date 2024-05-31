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Клуб ВХЛ «Зауралье» объявил о сотрудничестве с «Сибирью»

Клуб ВХЛ «Зауралье» объявил о сотрудничестве с «Сибирью»
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Курганский клуб «Зауралье» и новосибирская «Сибирь» подписали договор о спортивном сотрудничестве. Об этом сообщил официальный сайт «Зауралья».

«У ХК «Зауралье» появился клуб-партнёр в КХЛ – им стала новосибирская «Сибирь». Между курганским и новосибирским клубами официально заключён договор о спортивном сотрудничестве на сезон-2024/2025», — написано в заявлении «Зауралья».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб по ходу сезона был лишён четырёх очков за нарушение лимита легионеров в заявке на матч КХЛ.

«Зауралье» занял третье место в регулярном чемпионате ВХЛ. В 1/4 финала плей-офф команда уступила «Нефтянику» — 2-4.

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