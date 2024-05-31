В Магнитогорске прошёл чемпионский парад «Металлурга»

Сегодня, 31 мая, в Магнитогорске прошёл чемпионский парад обладателя Кубка Гагарина «Металлурга». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Церемония охватила весь город. Чествование чемпионов началось с центрального входа в арену, а далее автобус с хоккеистами проехал от заводоуправления ММК до городского курорта «Притяжение». На каждой из остановок у болельщиков была возможность взять автографы у игроков и сделать фото с Кубком Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 95 очков за 68 матчей. В финале Кубка Гагарина магнитогорцы обыграли ярославский «Локомотив» — 4-0.