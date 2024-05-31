Даниил Соболев прокомментировал возвращение из Северной Америки в «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Даниил Соболев рассказал об опыте игры в Северной Америке.

«Считаю, что я получил очень хороший опыт. Ощутил, как играют в Северной Америке, стиль хоккея там заметно отличается – площадка меньше, матчи проходят жёстче и быстрее. У меня был стандартный быт для молодого хоккеиста в Америке, сменил три команды – и везде клуб находил мне семью для совместного проживания. Потрясающие люди и знакомства, со всеми сохранил отличные отношения! Также я хорошо подучил иностранные языки, что тоже пригодится в жизни – так что четыре года за океаном прошли для меня продуктивно.

Да, возможно, стоило вернуться и раньше, но я всегда оставался на связи с руководством команды – и сейчас наступил лучший момент для того, чтобы вернуться в систему «Спартака». Спасибо за оказанное доверие – намерен показать всё, на что я способен!» — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».