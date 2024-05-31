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Рыбин: если на ЧМ была бы Россия, от Канады приехали бы другие хоккеисты

Рыбин: если на ЧМ была бы Россия, от Канады приехали бы другие хоккеисты
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Тренер воскресенского «Химика» Максим Рыбин высказался о выступлении сборной Канады на чемпионате мира 2024 года. Команда заняла четвёртое место. В матче за бронзу канадцы проиграли сборной Швеции со счётом 2:4.

«Почему Канада не дошла до финала и даже не выиграла матч за третье место? Думаю, на ЧМ от Канады приехали бы другие хоккеисты, если на турнире была бы Россия. У нас из НХЛ освободились Кучеров, Сергачёв, Овечкин, Малкин. Посмотрите, какая бригада уже набралась. В КХЛ тоже есть много хороших игроков. Без нас всем скучно. Надеюсь, скоро всё нормализуется», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Чемпионом мира стала сборная Чехии. В финале чехи обыграли национальную команду Швейцарии со счётом 2:0.

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