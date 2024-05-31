Нападающий «Ак Барса» Терехов оценил прошедший сезон

Нападающий казанского «Ак Барса» Семён Терехов высказался о прошедшем сезоне-2023/2024. Он стал обладателем Кубка Петрова во Всероссийской хоккейной лиге в составе «Нефтяника».

«Игр в КХЛ могло бы быть ещё больше. Я получил первую в жизни серьёзную травму плеча в середине сезона. Мне пришлось даже сделать операцию. Затем я три месяца потратил на восстановление. В игровой ритм тяжело было входить. Ещё и «Ак Барс» вылетел из плей-офф. И все, у кого были двусторонние соглашения, отправились в «Нефтяник», — приводит слова Терехова «Татар-информ».

В финале Кубка Петрова «Нефтяник» обыграл тульский АКМ — 4-0. «Ак Барс» завершил выступления в плей-офф КХЛ, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде — 1-4.