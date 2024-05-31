Форвард «Металлурга» Коробкин поделился впечатлениями от чемпионского парада

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин высказался о чемпионском параде команды. Чемпионский парад «Металлурга» прошёл сегодня, 31 мая. Автобус с хоккеистами проехал по Магнитогорску.

«Впечатления от парада очень крутые! Собралось очень много болельщиков, все говорят добрые слова и радуются. В нашем городе праздник. Здорово, что мы дарим детям и взрослым много радости и счастья.

Наверное, я в жизни не раздавал столько автографов, сколько сегодня. Думаю, рука скоро устанет. Но не настолько сильно, когда играешь в хоккей. Когда расписываешься, включаются другие мышцы (улыбается). В прошлом месяце я отдыхал, съездил в отпуск. Сейчас постепенно начинаю тренироваться. Залечил травмы. Чемпионского похмелья у меня нет», – приводит слова Коробкина «РБ Спорт».

В финале Кубка Гагарина «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» — 4-0.