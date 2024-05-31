Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Металлурге» рассказали о подготовке к новому сезону команд КХЛ и ВХЛ

В «Металлурге» рассказали о подготовке к новому сезону команд КХЛ и ВХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о планах клуба на межсезонье. Напомним, ранее в состав участников Всероссийской хоккейной лиги вошёл фарм-клуб «Металлурга» — «Магнитка».

«Молодёжная команда соберётся чуть пораньше. Команда ВХЛ соберётся чуть позже. «Металлург» начинает сборы 1 августа. С 15 июля откроется лагерь развития. Игроки могут приходить и тренироваться с Сергеем Якимовичем и Валерием Никулиным. Возможно, кто-то из команды ВХЛ поедет с нами на сборы.

Комплектование команды ВХЛ ещё не завершено. Тренерский штаб сформирован. Единственная замена — Саша Судницин перейдёт в «Металлург» вместо Клема Мохорича, а в команду ВХЛ найдём другого тренера», — приводит слова Гомоляко официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб дебютанта ВХЛ ХК «Магнитка»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android