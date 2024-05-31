Пятикратный обладатель Кубка Стэнли выставил на продажу чемпионские перстни

Бывший финский хоккеист Эса Тикканен выставил на продажу четыре чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщила канадская компания Classic Auctions в социальных сетях.

На снимке, опубликованном Classic Auctions, изображены четыре перстня: три от «Эдмонтон Ойлерз» и один от «Нью-Йорк Рейнджерс». Единственный перстень, который не продаётся, — это первое кольцо Тикканена за Кубок Стэнли 1985 года.

Ранее сообщалось, что Эса Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Вероятное уклонение от уплаты налогов происходило в финском Эспоо в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года. В ходе досудебного расследования было арестовано более € 168 тыс. активов Тикканена.

Эса Тикканен является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призёром чемпионата мира и Олимпийских игр.